Tagli di capelli e tendenze primavera/estate 2017: i look senza regole per chi vuole osare

Tagli di capelli e tendenze primavera/estate 2017: la parola d’ordine è osare. Siamo ormai addentrati nel clima primaverile e le nuove tendenze in tema di capelli impazzano. Questa è la stagione della sperimentazione e della voglia di osare. Il colore, insieme a tanto movimento e tagli di capelli sbarazzini, è la parola d’ordine di una primavera-estate 2017 in tema di capelli. Una nuova tendenza capelli che si apre all’insegna della libertà. Un ritorno al passato per prendere ispirazione dalle icone della musica e dell’arte che hanno fatto storia, reinterpretandole attraverso una commistione di styling e colori che danno vita a hair look dal mood moderno e contemporaneo.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: le ultime tendenze senza regole.

Il nuovo trend dei tagli e dei colori senza regole, ma che elogia la libertà e la voglia di osare, arriva direttamente dalle ultime passerelle e fondendoli con lo street style più eccentrico, ha dato vita a due tendenze hot di stagione: Beat Icon e Colorama.