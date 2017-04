Le tendenze in tema di tagli di capelli primavera/ estate 2017 vedono protagonisti i tagli corti. Pixie cut, bowl cut, under e side cut. Sono questi i tagli per i capelli corti che vanno di moda quest’anno. Il pixie cut è un taglio corto, leggermente sfinato che abbiamo visto a febbraio sul palco di Sanremo con Elodie. È indicato per valorizzare i lineamenti e per donne vogliono esaltare la loro personalità, un taglio di capelli molto amato dalle star, e si può trovare più o meno scalato, ma anche più morbido ed elegante. Il side cut è il taglio di capelli con la rasata laterale. Da una parte o dall’altra è indifferente: può arrivare anche fino all’angolo del sopracciglio con un taglio corto molto sfilato o con un ciuffo laterale da sparare in aria.

Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli corti super chic.

È un taglio di capelli indicato soprattutto per chi vuole attirare gli sguardi su collo e orecchie che con quest’acconciatura rimangono esposti. Il side cut è un taglio di capelli che sta particolarmente bene a chi ha i capelli lisci, mentre chi li ha ricci può optare per l’under cut, cioè un taglio rasato tutto intorno alla testa ricavando una sorta di cresta. Il bowl cut, conosciuto come il classico “taglio a scodella”. Si tratta di un taglio simmetrico che arriva fino all’orecchio. Proviene direttamente dagli anni ’60 ed è uno stile che sta particolarmente bene alle donne con i capelli lisci.