Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Sonia Lorenzini si racconta, ecco il suo drammatico passato

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Sonia Lorenzini racconta la sua drammatica esperienza. L’ex tronista Sonia Lorenzini sta vivendo la sua storia felicemente innamorata di Emanuele Mauti. Sempre allegra e solare, Sonia nasconde un drammatico retroscena del suo passato che, solo qualche giorno fa, ha svelato in una intervista a Di Più. La Lorenzini ha raccontato la sua drammatica esperienza e la lotta con il cancro alla tiroide. Per fortuna si trattava di un tumore benigno, ma è stata comunque sottoposta a delle lunghe cure, ecco quanto ha dichiarato: “Ho iniziato a prendere farmaci che servivano a tenere sotto controllo il funzionamento della tiroide. Ma la situazione è peggiorata, il nodulo è diventato sempre più grosso”. Sonia è stata, così, costretta a farsi esportare la ghiandola tiroidea.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la lotta con il suo corpo dopo l’intervento.

L’intervista di Sonia continua e spiega ciò che ha vissuto dopo l’intervento: “Ho iniziato subito a dimagrire, poi sono ingrassata, poi ho di nuovo perso peso. Ci è voluto parecchio tempo prima che trovassi un equilibrio. E ne ho sofferto. Da allora ho fatto di tutto per tornare in forma. Tuttora sono fissata con la linea, faccio sport e sto attenta all’alimentazione. Ma il mio corpo non è più tornato snello e sodo come prima”. Infine ha confessato: “Anche se sono guarita, il tumore ha lasciato in me delle ferite che solo ora stanno iniziando a guarire. Emanuele mi sta aiutando a ritrovare fiducia in me stessa”.