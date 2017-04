Amici 2017: le anticipazioni e le news della terza puntata del serale di sabato 8 Aprile 2017. La terza puntata del serale di Amici 2017 sarà molto interessante per le due squadre che in questo momento del gioco sono alla pari. Infatti la squadra blu di Elisa ha perso la prima puntata e Michele ha dovuto lasciare il team. Nella seconda puntata di Amici, quella che vedremo questa sera, a lasciare la scuola è stato invece Lo Strego, cantautore della squadra bianca. Per entrambe le squadre la settimana passata non è stata semplice, in particolare i cantanti della squadra bianca hanno avuto diverse difficoltà con Morgan, che alzerà qualche polemica anche in studio.

Amici 2017: le anticipazioni e le news della terza puntata del serale, inizia la sfida.

Siamo giunti al terzo appuntamento del serale di Amici 2017, che verrà trasmesso in onda sabato 8 Aprile 2017, alla cui conduzione ci sarà Maria De Filippi. Anche questa sfida si disputerà a manche. La prima prova della prima manche vedrà Sebastian contro Federica. Punto alla squadra bianca. La seconda prova: Mike Bird e Thomas contro Cosimo e di nuovo vincerà la squadra bianca. Terza prova: Sebastian contro Andreas. Quarta prova, prova Ermal Meta: Mike Bird contro Riccardo Marcuzzo.

Punto alla squadra blu. Quinta prova: Vittoria contro corale squadra bianca. Punto alla squadra blu. Il ballerino Oliviero sarà il primo eliminato provvisorio. Ha inizio la seconda manche con la prima prova: Sebastian contro Federica. Punto alla squadra blu. Seconda prova: Shady contro Andreas. Punto alla squadra bianca. Terza prova: Cosimo contro Shady. Quarta prova: Mike Bird contro Riccardo. Punto alla squadra bianca. Quinta prova: Thomas contro Riccardo. Punto alla squadra bianca. Il secondo eliminato provvisorio è la ballerina Vittoria, della squadra blu. Nella terza puntata di Amici lascia la scuola Vittoria.