Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news all'8 aprile 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news all’8 aprile 2017: il problema del sovraffollamento. La marcia di Pasqua per l’amnistia organizzata dal Partito Radicale vuole accendere un faro su quella che è la precaria situazione delle carceri italiane. Uno dei problemi da dover risolvere il prima possibile è quello del sovraffollamento. Dal dossier del Servizio Studi del Senato dal titolo “Emergenza carceri. Tra sovraffollamento cronico, condanne Ue e legislazione svuota-penitenziari” emerge che l’Italia non riesce ancora a mantenere gli standard di vivibilità richiesti dal Consiglio d’Europa. Il ltasso di sovraffollamento appare, dopo la riduzione registrata a partire dal 2010, in crescita: il numero dei detenuti nel 2015 è pari al 105% dei posti disponibili, mentre nel 2016 questa percentuale è salita al 109%. Nei primi mesi del 2017 il tasso appare ancora in crescita, e si registra una percentuale pari al 111%.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news all’8 aprile 2017: la situazione del sovraffollamento in Sardegna.

La situazione del sovraffollamento delle carceri è particolarmente sentita in Sardegna. Secondo i dati pubblicati da castedduonline.it, nella Casa Circondariale di Cagliari sono presenti 623 detenuti mentre i posti disponibili sono appena 567 (castedduonline.it). Il numero dei detenuti è in crescita, mentre il numero del personale amministrativo, degli educatori e degli agenti di polizia penitenziaria rimane lo stesso. La situazione non è migliore nell’Istituto di Sassari-Bancali dove sono detenute 459 persone ma i posti leggo sono 455.