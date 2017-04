Amnistia e indulto, ultimissime novità ad oggi 8 aprile 2017: le news sulla marcia di Pasqua e sull'amnistia!

Amnistia e indulto, le novità ad oggi 8 aprile 2017. La marcia di Pasqua, in programma il prossimo 16 aprile a Roma, ha raccolto tantissime adesione, da parte di esponenti politici e di personaggi del mondo della tv e dello spettacolo, come ad esempio Piero Pelù. Un tema importante, di grande interesse che ha visto anche l’adesione del fondatore dell’associazione antimafia Libera don Luigi Ciotti. “E’ importante – ha scritto don Ciotti in una lettera raccogliendo l’invito del Partito Radicale – tenere alta l’attenzione, e in questo voi siete da sempre un punto di riferimento, su problemi come quelli del carcere e più in generale della giustizia”.

Amnistia e indulto, carceri: le dichiarazioni di Giuseppe Beretta.

Giuseppe Beretta, deputato del partito democratico, in un’intervista a Radio Radicale, sostenitore di tante battaglie del Partito Radicale, a Radio Radicale ha parlato della nuova mobilitazione organizzata per il giorno di Pasqua e della battaglia dei Radicali portata avanti per la riforma della giustizia: “Io credo che in questi anni le sollecitazioni sono venuti dall’asse radicale e siano sia state fondamentali per raggiungere obiettivi che sarebbero stati impensabili senza queste battaglie. L’idea che abbiamo portato avanti noi anche alla luce di un pragmatismo e di un realismo politico è che la scelta di un’amnistia e di un indulto non fosse praticabile né dal punto di vista politico né dal punto di vista numerico e quindi ci siamo attrezzati per tentare di alleviare la situazione carceraria attraverso misure micro rispetto ad scelta così macro che era rappresentata appunto dalla via proposta dal movimento radicale”.

Carceri e sovraffollamento, le ultime news.

Sul fronte carceri e sovraffollamento, “aumenta in modo esponenziale il sovraffollamento negli istituti di pena della Campania: ci sono 7300 detenuti di cui solo 2150 a Poggioreale. A questo si contrappone la grave carenza di organico tra la Polizia Penitenziaria nella quale mancano quasi 1.000 agenti in regione: circa 300 solo a Poggioreale”. Lo sottolinea, in una nota, Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria), secondo il quale “bisogna registrare che per colpa dei tagli alla spesa pubblica risulta notevolmente ridotta la spesa per la manutenzione delle carceri i per cui gli ambienti risultano essere sempre più insalubri è obsoleti il tutto rende sempre più gravoso il già difficile ed estenuante lavoro della Polizia Penitenziaria all’interno degli istituti di pena”.