Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile 2017 – «In cerca di William» – Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Clara invia un messaggio vocale a William e il fratello di Adrian lo ascolta. Il giovane attualmente è in Australia con Susan, sua madre, ed un padre, Hagen, di professione killer! Intanto Beatrice e Sperber stanno incastrando Melli, mentre Andrè decide di andarsene per sempre in Africa. Questa scelta addolora molto la Morgenstern senior.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile 2017 – «Beatrice, ladra e ricettatrice»

Nel frattempo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, raccontano che Beatrice riesce a vendere il prezioso Uovo di Fabergé trafugato in precedenza alla villa dove anche Melli ‘attinge’, per integrare i suoi magri guadagni. Quest’ultima frattanto confessa a suo padre Alfons di avere effettivamente commesso dei furti, ma di averlo fatto solo per amore, per aiutare André a rifarsi una vita, dopo lo scandalo e le dimissioni. Per finire Adrian scopre, attraverso Clara, che presto potrà riabbracciare suo fratello.