Formula 1, Gran Premio di Cina: Hamilton in pole position, ma la Ferrari c’è. Come da pronostico Lewis Hamilton è stato il protagonista assoluto delle qualifiche di Shangai, ma la Ferrari non ha sfigurato e prosegue l’inseguimento. Esattamente come a Melbourne, Sebastian Vettel partirà dalla prima fila, essendo arrivato secondo a soli 186 millesimi da Hamilton. Terzo il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes), quarto Kimi Raikkonen (Ferrari). Per questa stagione si prospetta un duello Ferrari-Mercedes davvero emozionante, che già nella prima gara in Australia ha regalato sorprese, con la vittoria di Vettel. La SF70H di Hamilton si è dimostrata un gioiello anche un una pista più tradizionale come quella cinese, ma le Ferrari hanno mostrato una buona solidità.

Ovviamente molto dipenderà dal tempo di domani che potrebbe rimescolare le carte, perchè è prevista pioggia. In terza fila ci saranno Ricciardo e Massa, in quarta partiranno Hulkenberg e Perez. Nelle terze prove libere le due Ferrari avevano realizzato i tempi migliori e in Q1 Vettel era stato il migliore con la gomma soft. Una buona notizia per la Ferrari, dato che Hamilton e Bottas hanno corso con gomma supersoft (tral’altro usata). Per la scuderia di Maranello significa aver risparmiato un prezioso treno di gomme per la gara di domani. In Q2 il miglior tempo è stato di Raikkonen (sempre con gomma soft) davanti a Vettel e a Hamilton, che in Q3 è stato impressionante e ha superato tutti i i rivali.

Sfortunato il giovane pugliese Antonio Giovinazzi, che era riuscito a qualificarsi per la Q2 come 15°, ma proprio all’ingresso del rettilineo ha perso il controllo della sua Sauber ed è andato a sbattere contro il guardrail sinistro, danneggiandosi gravemente. Guai peggiori per Max Verstappen, eliminato durante la prima qualifica. La sua Red Bull ha avuto un problema tecnico irrisolvibile e così l’olandese non è riuscito ad entrare tra i primi 15, arrivando solo 19°. Diretta TV domani, domenica 9 aprile 2017, a Shangai alle 8:00 (ora italiana) su Sky Sport Formula 1.