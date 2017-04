Isola dei Famosi 2017, il daytime dell'8 aprile 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime ad oggi, 8 aprile 2017: il comportamento di Simone. Malena e Nancy non comprendono l’improvviso, strano atteggiamento che Simone ha assunto nei loro confronti. Il modello non ha voluto chiarirsi con loro sulla questione nomination, e ha guardato la spesa fatta dalle due amiche senza proferir parola. Raz, invece, decide, nonostante l’insistenza delle due amiche, di rinunciare al cibo acquistato da Malena e da Nancy in quanto non ha partecipato alla prova ricompensa. Simone gli dice che in ogni caso le due avevano pensato di non dividere la spesa con lui. A questo punto scoppia una lite tra Simone e Nancy, ed i toni di voce iniziano a diventare alti.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime di oggi, 8 aprile 2017: le lacrime di Malena.

Malena prova a chiarirsi con Simone, ma senza alcun risultato. Nancy ed Eva sono molto preoccupate: credono che l’attrice pugliese sia davvero innamorata del modello, ma che a lui non interessi. Nancy ed Eva vedono l’amica in lacrime, da sola, e corrono da lei per abbracciarla….