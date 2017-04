Riforma delle pensioni: le ultime novità. Dopo l’incontro del 6 aprile tra Governo e sindacati sulle pensioni, sono emersi alcuni dettagli relativi all’Ape. Innanzitutto si è avuta una nuova conferma della data prevista per l’entrata in vigore della misura per le pensioni anticipate. E’ stato lo stesso Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti a confermare il 1° maggio 2017. I sindacati Cgil, Cisl e Uil, rappresentati dai segretari confederali e dal segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, hanno manifestato la propria preoccupazione per il ritardo che sta coinvolgendo la pubblicazione dei decreti d’attuazione dell’Ape e della misura per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci. Inoltre, a seguito del’incontro del 6 aprile tra Governo e sindacati, è stato fissato una nuova riunione tra le parti, sempre con argomento le pensioni, il 4 maggio prossimo.

In attesa che vengano emanati i decreti attuativi, Poletti ha anticipato che nel corso della prossima settimana verrà predisposta una misura correttiva, probabilmente all’interno di un decreto legge, dei requisiti d’accesso all’Ape agevolata per i lavoratori che svolgono attività gravose. Per accedere all’Ape sociale i lavoratori dovranno avere una continuità lavorativa di sei anni, ma estesa su sette anni. Vi saranno, infatti, fino a 12 mesi di franchigia per consentire a coloro che svolgono attività gravose, in possesso dei 36 anni di contributi richiesti, per accertare lo svolgimento continuativo della mansione gravosa negli ultimi sei anni.

Pensioni, quattordicesima e diritti inespressi.

A partire da luglio 3,4 milioni di pensionati riceveranno la quattordicesima mensilità, secondo le ultime disposizioni della legge di bilancio 2017. Il Partito Pensionati ha osservato che la quattordicesima, nei fatti, “trascina” spesso, con se, molti problemi, tra cui la mancata erogazione per i motivi più vari ed errori di natura disparata. In una nota Partito Pensionati afferma che l’importo della quattordicesima, pur leggermente incrementato, rimane esiguo”.

Il Partito Pensionati è in prima linea, come lo Spi-Cgil per il riconoscimento dei diritti inespressi. “I Pensionati perdono troppi diritti, per “ non conoscenza ” degli stessi”, si legge in una nota del Partito Pensionati. Il Partito Pensionati ritiene che l’Inps debba informare i suoi utenti, cioè i pensionati, dei diritti di cui sono portatori:”Serve un “Vademecum” dei Diritti e nulla più deve essere “a domanda” del pensionato. Tutto quello a cui il Pensionato ha diritto, deve essere attribuito , direttamente”. “Crediamo che i pensionati siano stati già danneggiati, fuori ogni misura: ora è necessario rimediare”, conclude la nota.