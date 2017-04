Serie A, tutte le partite della 31ª giornata: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Queste sono le partite della 31° giornata di Serie A, previste per il weekend di oggi, sabato 8, e domani, domenica 9 aprile 2017. Gli anticipi di oggi sono Empoli-Pescara(15:00), Atalanta-Sassuolo (18:00) e Juventus-CHievo (20:45). Allo Stadio Castellani di Empoli va in scena una sfida salvezza che potrebbe riservare grandi sorprese. Il Pescara di Zeman viene dall’ottimo pareggio con il Milan e vuole riaprire i giochi in zona salvezza, con una formazione spregiudicata: 4-3-3 tipicamente zemaniano, con Coulibaly confermato a centrocampo e il tridente offensivo Benali-Bahebeck-Caprari.

Serie A, 31ª giornata: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news.

L’Empoli di Martusciello giocherà col 4-3-1-2 e Marilungo e Thiam sono favoriti per partire titolari in attacco. Alle 18:00 l’Atalanta ospita il Sassuolo e cerca punti preziosi per continuare a sognare una storica qualificazione in Europa. Gasperini conferma i titolarissimi, ad eccezione dello squalificato Kessie. Al suo posto giocherà Grassi. Per Di Francesco tridente offensivo formato da Berardi, Defrel e Politano. A centrocampo giocheranno Pellegrini, Aquilani e Duncan. Lirola agirà sulla fascia destra. La Juventus è reduce dalla qualificazione in finale di Coppa Italia, ottenuta ai danni del Napoli. Max Allegri farà diversi cambi rispetto a mercoledì: Barzagli, Rugani, Pjanic e Marchisio sostituiranno Bonucci, Benatia, Rincon e Khedira. Lichtsteiner e Asamoah saranno i terzini della difesa a 4.

Anche Cuadrado dovrebbe riposare, per far giocare Dani Alves esterno alto come nella partita contro il Milan. Nel ruolo di esterno sinistro alto il ballottaggio è tra Alex Sandro e Sturaro. Dybala e Higuain dovrebbero partire dall’inizio, mentre Mandzukic non è stato convocato e si sta ancora allenando a parte. Queste sono le partite di domenica: Sampdoria-Fiorentina (12:30), Udinese-Genoa, Cagliari-Torino, Bologna-Roma, Milan-Palermo, Crotone-Inter (tutte alle 15:00), Lazio-Napoli (20.45). Diretta TV: tutte le partite saranno trasmesse da Sky Sport; Premium Sport trasmetterà Juventus-Chievo, Sampdoria-Fiorentina, Udinese-Genoa, Bologna-Roma, Milan-Palermo, Crotone-Inter e Lazio-Napoli.