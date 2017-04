Tagli capelli corti, medi, bob, bowl cut, styling e colorazioni di tendenza per la primavera/estate 2017!

Tagli capelli corti, medi, bob, bowl cut. I tagli capelli medi sono sicuramente la grandissima tendenza del momento. Il punto di forza della media lunghezza è che si adattano praticamente alla forma di ogni viso e che possono essere portati sia mossi che lisci. La media lunghezza non è la sola di tendenza in questa primavera estate 2017 ed anche i tagli per i capelli corti 2017 sono davvero amatissimi. In particolare i pixie cut hanno un ruolo di primo piano, in versione classica e in quella più audace, come nel caso del bowl cut, meglio conosciuto come taglio a scodella.

Tagli capelli corti, medi, caschetti, pixie cut.

Tra i tagli di capelli di tendenza della primavera estate anche i caschetti sono molto gettonati, in particolare nella versione destrutturata e spettinata. Tra i tagli di capelli corti della primavera estate 2017 sono in evidenza gender cuts, pixie, short bob e tagli alla maschietta. Per tutte le donne estrose che amano osare e dare un cambio alla propria immagine, i tagli di capelli corti sono impreziositi da rasature evidenti, asimmetrie e colorazioni pastello e metalliche.

Tagli e colorazioni di capelli tendenza per la primavera estate 2017.

Tanti i tagli di capelli per la nuova stagione, adatti ad ogni esigenza come tante sono le colorazioni capelli della primavera estate 2017, che di sicuro vedono i biondi in primo piano. Tra le sfumature più belle la fa da padrone il biondo platino. Tra le colorazioni di capelli anche il biondo cenere rimane di tendenza, con sfumature ghiaccio e grigie. Le novità della primavera estate 2017 vedono in primo piano l’oro rosa ed i colori pastello. I castani sono super intensi e si miscelano a delle sfumature caramello e cannella.

Tagli, colorazioni, trend e styling capelli di tendenza per la primavera estate 2017.

Uno dei trend tra gli styling ed acconciature di capelli che sta spopolando in questa primavera estate 2017 è sicuramente il wet look, declinato in versioni differenti a seconda dell’occasione d’uso e della personalità della donna che lo indossa. Il wet look è in pratica quello che noi conosciamo come l’effetto bagnato, molto gettonato negli anni ’80. Per ricrearlo bastano poche e semplici mosse, solamente dei gel e delle cere, insieme ad un pettine a denti larghi. Insomma, tagli di capelli, styling e colorazioni per essere bellissime e per sentirsi a proprio agio a seconda dell’occasione e dell’immagine che si vuole dare di sè in quel momento!