Tagli capelli cortissimi, medio lunghi, scalati con frange e ciuffi: le tendenze per l'Estate 2017!

Tagli capelli, le tendenze per l’estate 2017. Tra i tagli di capelli amati e preferiti per l’estate 2017 ci saranno i tagli lunghi lungo ma scalati, magari volumizzati con onde morbide che donano volumi alti e morbidi, ossia le flat waves per l’esattezza. Altra novità in tema di capelli per l’estate 2017 saranno le beach waves, che spesso torano in auge durante il periodo estivo, nate per imitare appunto l’effetto dei capelli in spiaggia, scompigliati e anche un pò gonfi.

Tagli di capelli corti estate 2017, le ultime news.

I tagli capelli 2017 più cool sono quelli corti, accompagnati da un dettaglio d’eccezione: il ciuffo sarà in assoluto il top trend capelli per il 2017. Altro must nelle ultime tendenze di tagli di capelli 2017 sarà la frangia che di sicuro si adatta a tutti i tipi di taglio ma è perfetta con i tagli di media lunghezza, anche ai capelli più corti. Per quanto riguarda i capelli corti impazzano i pixie, declinati in versioni differenti; dall’audace taglio a scodella, proposto in colori audaci e metallici, ai pixie più classici e raffinati.

Tendenze capelli estate 2017, i must saranno volume e movimento.

La parola d’ordine per quanto riguarda le tendenze capelli della primavera estate 2017 è movimento e volume. Sono di super tendenza i tagli per i capelli medi, in particolar modo long bob e caschetti sfilati e destrutturati, magari arricchiti da frange e ciuffi. Per mettere in evidenza quest’aria sbarazzina le pieghe proposte sono mosse ed imperfette. Il caschetto destrutturato e il long bob rimangono di grandissima tendenza, in particolar modo portato mosso e disordinato, ricalcando la tendenza messy degli ultimi periodi.

Tendenze primavera/estate 2017: i colori del make-up per le bella stagione e le colorazioni di capelli.

In fatto di colorazioni capelli saranno gettonatissimi i biondi, in tutte le loro sfumature ed i castani, caldi nei toni del caramello. Per quanto riguarda le tendenze trucco Primavera/Estate 2017 sono davvero molteplici, atte a soddisfare i gusti di ognuna. Tra i colori di tendenza avremo il blu e verde: due colori “novità” per la stagione calda, soprattutto per quanto riguarda gli ombretti. A non passare mai di moda sarà il rosso, sia nei rossetti che negli smalti, di una nuance più intensa e decisa.