Verissimo anticipazioni ed ospiti oggi sabato 8 aprile 2017. Oggi torna l’appuntamento del sabato con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 alle 16.10. Ospiti della puntata di oggi Kasia Smuntiak e Pierfrancesco Favino, protagonisti di Moglie e Marito, la commedia sullo scambio dei ruoli dell’esordiente Simone Godano, al cinema dal 12 aprile. Ospiti Aldo Montano ed Elisa Di Francisca, ed in studio Lorella Cuccarini sarà protagonista di un momento musicale.

Verissimo anticipazioni ed ospiti oggi sabato 8 aprile 2017: ospiti Claudio Sona e Mencia de Il Segreto.

Dopo aver ospitato Claudio Sona, a Verissimo parla Mario Serpa dare la sua versione sulla fine della loro storia d’amore. Per lo spazio dedicato alla soap opera spagnola Il Segreto, Silvia Toffanin ospita l’attrice Agnes Llobet che interpreta Mencia. Ospite molto attesa Samanta De Grenet, che di ritorno dall’Isola dei famosi 2017 racconterà segreti e retroscena.

Verissimo anticipazioni oggi sabato 8 aprile 2017: l’intervista a Samantha De Grenet.

Secondo le prime indiscrezioni, Samantha De Grenet avrebbe parlato dei suoi compagni di avventura, in particolare di Raz Degan, ed avrebbe dichiarato: “Raz è un ottimo giocatore. È stato sincero fino ad un certo punto, poi ha capito il meccanismo del gioco e ha giocato, arrivando alla pancia delle gente. Se lui non vince mi arrabbio“. La De Grenet avrebbe svelato anche qualche retroscena sulla laison mai sbocciata: “Amore non so, ma qualche cosetta tra Malena e Simone è successa. Secondo me lei ha un po’ perso la testa per Simone“.

Verissimo anticipazioni oggi sabato 8 aprile 2017: l’intervista a Mario Sona.

Mario Serpa parlerà della fine del rapporto con Claudio Sona oggi a Verissimo:”E’ stata la storia più emozionante della mia vita, ma abbiamo messo un punto, basta!”. Ed ha aggiunto:”E’ venuta a mancare un po’ la fiducia da parte mia nei suoi confronti. Sono stato molto male per la fine della nostra storia, ma non si muore per amore, la vita va avanti. Io e Claudio abbiamo caratteri completamente diversi. Usciti da ‘Uomini e Donne’, che è un po’ una favola, da parte mia il sentimento è cresciuto, da parte sua no. Se c’è il sentimento i problemi si risolvono”.