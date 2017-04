Verissimo, il look di Silvia Toffanin e le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 8 aprile 2017. Oggi, sabato 8 aprile 2017, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo con tanti ospiti. Secondo le anticipazioni ufficiali, quella di oggi sarà una puntata da non perdere: in studio Silvia Toffanin intervisterà la naufraga dell’Isola dei Famosi 2017 Samantha De Grenet, che parlerà della sua avventura sull’Isola, e ci sarà Lorella Cuccarini. Altri ospiti della puntata saranno Mario Serpa, Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, Aldo Montano e Agnes Llobet de Il Segreto.

Silvia Toffanin, il look di oggi, sabato 8 aprile 2017, a Verissimo.

Silvia Toffanin ogni sabato a Verissimo ci sorprende con dei look molto raffinati ed originali. Per la puntata di Verissimo di sabato scorso, la conduttrice ha scelto di indossare una bellissima tuta con stampa floreale dall’effetto seta, impreziosita da bellissime décolleté dorate. Da una foto postata sulla pagina Instagram di Verissimo, possiamo intuire che la bella Silvia per la puntata di oggi ha optato per un look total black.