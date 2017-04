Amici 2017 Ed. 16, il racconto e le emozioni del terzo serale dell'8 aprile 2017

Si è conclusa ieri, 8 aprile 2017, la terza puntata serale di Amici 2017 Ed. 16. Maria De Filippi, per decidere chi delle due squadre inizierà le sfide, propone di giocare al Chi inizierà, dopo il successo dello scorso anno. Sul palco entrano due cabine, e a sfidarsi sono Rudy Zerbi per i Blu e Alessandra Celentano per i Bianchi. Dopo il gioco, tocca ai Bianchi iniziare la gara. Morgan parte dal duetto con L’ospite internazionale: Sebastian si esibisce ballando sulla canzone degli Ofenbach. Per i Blu, Federica, canta “Ti ho voluto bene veramente” di Marco Mengoni. I Bianchi vincono per 1 a 0. La gara prosegue, con Thomas e Mike che cantano “Io che non vivo senza te”. Per i Blu si esibisce Cosimo. I Bianchi vincono nuovamente e vanno sul 2-0.

In studio entra Marco Bocci in veste di quinto giudice, e la gara prosegue, Morgan schiera Sebastian, mentre per i Blu si esibisce Andreas. Votazioni segrete. A sfidarsi, poi, sono Riccardo e Mike. 2 a 1 per i Bianchi. Vittoria balla una rumba, e porta i Blu in pareggio. La prima manche si conclude con i Bianchi che vincono 5-2. Elisa aggiunge Oliviero a Mike e Shady. Morgan salva Shady e i proferrosi salvano Mike: Oliviero è a rischio eliminazione. Intanto è giunto il momento dell’ospite: si tratta di Francesco De Gregori.

Amici 2017 Ed. 16 dell’8 aprile, eliminata Vittoria.

Parte la seconda sfida tra le squadre dei Bianchi e dei Blu. La prima ad esibirsi è Shady per i Bianchi. Sebastian danza tra le pareti girevoli, Andreas danza mentre Janieck canta Reality. Nella puntata di ieri ad aprirsi con il “questo sono io” è Cosimo che racconta di essere cresciuto con pochi soldi e senza aver avuto un rapporto con il padre. Ha sempre avuto una passione per la danza, e per questo a scuola i compagni lo picchiavano. Se oggi è ad Amici, è tutto merito della mamma. All’esibizione di Cosimo i Bianchi rispondono con Shady. Il voto è segreto. Giunge il momento della prova con l’ospite: Francesco De Gregori canta con Mike e Riccardo. I Bianchi sono in vantaggio sui Blu per 2-1. Thomas si esibisce con la cover Cigarettes and coffee, Riccardo canta Giudizi universali. Ambra e la Abbagnato danno il punto a Thomas: 3-1 per i Bianchi, che vincono la manche per 5-2. Morgan aggiunge Vittoria ad Andreas e a Riccardo. Elisa salva Riccardo, i professori Andreas. Vittoria va al ballottaggio.

Vittoria ed Oliviero si sfidano e regalano dei momenti di grande spettacolo. L’impegno e la professionalità tra i due è altissima, ma alla fine viene eliminata Vittoria.