Amici 2017 Ed. 16 quarto serale del 15 aprile 2017: la registrazione di stasera 9 aprile 2017. Le anticipazioni di Amici 2017 Ed. 16 ci rivelano che stasera ci sarà la registrazione del quarto serale di Amici che andrà in onda sabato 15 aprile 2017, mentre quella del quinto serale dovrebbe svolgersi negli studi mediaset domenica 16 aprile 2017, il giorno di Pasqua. Di questo vi daremo conferma. Già da ieri molti fan di Amici 2017. Ed. 16 hanno iniziato a cercare le anticipazioni per la prossima puntate del serale di Amici, ma solo stasera conosceremo chi sarà l’eliminato del quarto serale. Tra gli ospiti ci dovrebbe essere la cantante Giusy Ferreri, mentre tra per quel che riguarda il giudice speciale i rumors si sono concentrati sui nomi di Raoul Bova e Gabriel Garko. Tra pochissimo vi sveleremo le news e le anticipazioni del quarto serale di Amici 2017 Ed. 16.

Amici 2017 Ed. 16 quarto serale del 15 aprile 2017: i componenti del squadre rimasti in gara dopo il terzo serale.

Ieri sera durante il terzo serale di Amici 2017 Ed. 16 c’è stata l’eliminazione di un altro concorrente della squadra blu, si tratta della ballerina Vittoria Markov. La squadra blu all’indomani del quarto serale di stasera è rimasta con appena quattro concorrenti: i cantanti Riccardo Marcuzzo e Federica Carta e i ballerini Cosimo Barra e Andreas Muller. La squadra bianca ha un concorrente in più: ci sono i cantanti Mike Bird, Thomas Bocchimpani e Shady e i ballerini Sebastian Melo Taveira e Oliviero Bifulco.

Amici 2017 Ed. 16: le accese polemiche del terzo serale tra Morgan ed il pubblico.

Nella puntata del terzo serale di Amici 2017 Ed. 16 si sono consumate della polemiche tra Morgan ed il pubblico in studio. Morgan spesso cerca di parlare degli arrangiamenti dei brani, di spiegare la musica e di raccontare le canzoni. La polemica contro il pubblico, questa sera, è scoppiata proprio per questo motivo. Tutto è nato quando il cantante ha tentato di spiegare il significato della canzone di Freddie Mercury ‘These are the days of our lives’, ma una ragazza ha urlato e lo ha interrotto.”Bimbamin.ia, non lo spiego. Grazie alla bimbamin.ia non spiego. Non facciamoci corrompere dagli ignoranti”. “Quello che dici non ha senso, voi non volete l’approfondimento, vi disturba contestualizzare…Il problema di base lo dimostra questo pubblico, sono bimbimin.ia. Tutti loro vi chiamano bimbimin.ia, io ve lo dico in faccia, bimbimin.ia” ha replicato Morgan. “Vi annoia l’approfondimento, voi volete la vita random, cose a caso, senza conoscere il contesto. Voi volete casualità”, ha detto Morgan, rivolgendosi a Marco Bocci, giudice della puntata, che gli ha fatto notare, in sostanza, che i suoi discorsi possono stancare il pubblico.

Amici 2017 Ed. 16: le accese polemiche del terzo serale, l’intervento di Maria De Filippi!

“Quando urlate per gli addominali, siete imbarazzanti” ha detto la conduttrice, nel suo intervento: “Provate a dimostrare il contrario di quello che dice, non urlando. Ve lo dico senza darvi dei bimbimin.ia, quando un ragazzo si toglie la camicia, l’urlo per gli addominali è un pò imbarazzante. Sono gli stessi addominali ogni settimana”. Ed ha aggiunto:”Per rispetto a questa trasmissione cercate di non provocare una persona che è facilmente provocabile”, ha detto al pubblico dello studio, “voi siete in tanti, lui è qui seduto da solo. Se vede determinate cose, reagisce. Lo avete capito, lo abbiamo capito… Cercate di evitare”.Morgan, dal canto suo, ha fatto notare:”Qui non c’entro niente io, ma rischiamo di buttar fuori i ragazzi, che hanno un casino di talento. Qui si fa la polemica con me. Se voi esagerate così, vanno fuori loro. Mi state facendo incazzare perché ci vanno di mezzo loro”.

Amici 2017 Ed. 16: lo sfogo di Lo strego dopo l’eliminazione della scorsa settimana.

Intanto, l’eliminazione di Vittoria Markov dal terzo serale di Amici 2017 Ed. 16 è seconda “perdita” per la squadra capitanata da Elisa, che già nella prima puntata aveva dovuto dire addio ad un concorrente, il cantante Michele Perniola. La scorsa settimana, invece, era stato eliminato un concorrente della squadra bianca, guidata da Morgan, il cantautore Lo Strego, che si è sfogato e si è raccontato dopo l’uscita su Tgcom 24:”Con Morgan non c’è mai stata una grande sintonia, quanto ha pesato?La mancanza di sintonia con Morgan è stata forse il motivo principale della mia uscita. Il problema è stato principalmente di vedute e purtroppo ho notato un maggiore interesse nel “plasmare” da zero, rispetto al “coltivare” un percorso artistico già definito. Sono mancati i momenti di confronto soprattutto per quanto riguarda la parte musicale.

Lo Strego ha fatto anche un bilancio dell’esperienza ad Amici 2017 Ed. 16: “Questa esperienza mi ha fatto crescere come persona e come artista, mi ha fatto prendere consapevolezza dei miei limiti e ad oggi rappresenta l’occasione per iniziare ad intraprendere una nuova strada dove la musica non è più uno strumento per identificarsi ma un dono da condividere con altre persone”.