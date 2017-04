Amnistia e indulto 2017, le news di Paolo Izzo su amnistia, indulto e marcia di Pasqua!

Amnistia e indulto, marcia di Pasqua: le ultime news. Paolo Izzo, scrittore, giornalista e attore, segretario dei Radicali Roma nel 2013 e nel 2014, in un articolo di oggi su La Gazzetta del Mezzogiorno, ha parlato della marcia di Pasqua organizzata dai Radicali, ed ha dichiarato che parteciperà alla mobilitazione radicale. Per Izzo “la lentezza dei processi e condizioni critiche delle carceri sono tormentoni ricorrenti quando si parla del nostro sistema giudiziario, anche se non sembrano interessare più di tanto chi non sia coinvolto direttamente in un processo o condannato a una pena detentiva”.

Amnistia e indulto: per Izzo un necessario punto di ripartenza!

Continua Izzo:”Approfondendo la questione da un punto di vista economico, si saprebbe che in particolare quei due elementi gravano sui portafogli di tutti: l’irragionevole durata dei procedimenti penali e civili porta a un onere stimato nell’1 percento del Pil, mentre le patrie galere costano quasi tre miliardi di euro all’anno, portando a risultati di rieducazione scarsissimi, visto che siamo tra i Paesi con la più alta recidiva, e rappresentando, a detta dello stesso ministro della Giustizia, Orlando, strutture di fatto criminogene. Un necessario punto di ri-partenza, insieme a una strutturale riforma della Giustizia, sarebbe quel decreto di amnistia e indulto – strumenti pur previsti dalla nostra Costituzione, ma quasi abbandonati dalle istituzioni – che il partito Radicale continua a invocare. Il prossimo appuntamento è la Marcia per l’amnistia indetta il giorno di Pasqua, a cui personalmente parteciperò con la speranza di una resurrezione (laica) dello Stato di diritto”.