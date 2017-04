Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 9 aprile 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news ad oggi, 9 aprile 2017: anche il Psi aderisce all’iniziativa. Manca una settimana all’attesa marcia di Pasqua per l’amnistia e l’indulto, e continuano ad aumentare le adesioni all’iniziativa. Anche il Psi aderisce alla marcia, e a comunicarlo è Maria Pisani. La portavoce del partito sottolinea come in Italia le carceri non riescono a garantire neanche gli standard minimi di vivibilità richiesti dal Consiglio d’Europa, ed è importante mantenere una luce accesa sulla questione delle carceri per evidenziare la necessità di cambiare le cose nel rispetto della dignità dell’individuo.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 9 aprile 2017: Papa Francesco ricorda la visita a San Vittore.

Papa Francesco, in una lettera indirizzata all’arcivescovo Angelo Scola, ha parlato della sua visita al San Vittore di Milano, in cui ha ringraziato per l’accoglienza e per la perfetta organizzazione. L’arcivescovo Scola, al termine della celebrazione per la Festa del Perdono, ha parlato delle bellissime parole del Papa: il Santo Padre ha saputo toccare l’anima dei detenuti, ha definito ognuno di loro Gesù ferito e ha avuto delle bellissime parole piene di tenerezza e di speranza. Bergoglio si è dimostrato ancor di più una persona umile, semplice, e molti detenuti si sono commossi fino alle lacrime.