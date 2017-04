Anticipazioni Il Segreto e una Vita: le news e le trame delle puntate di prima e seconda serata di domenica 9 aprile 2017 – «I due capolavori di Aurora Guerra nella serata domenicale di Canale 5!» – Graditissima sorpresa dal palinsesto Mediaset per gli aficionados delle due soap spagnole che stanno andando per la maggiore presso il pubblico televisivo italiano: le anticipazioni e news de Il Segreto e di Una vita annunciano che tutta la prima e la seconda serata di oggi, domenica 9 aprile 2017, vedrà la rete ammiraglia del Biscione impegnata a mandare in onda una puntata speciale di entrambe le serie firmate da Aurora Guerra! Vediamone insieme le anticipazioni!

Incominciamo da Il Segreto, che va in onda su Canale 5 dalle ore 21:10. Secondo le anticipazioni e news de Il Segreto, Camila (Yara Puebla) parla con Hernando (Angel de Miguel), chiedendogli spiegazioni sulle fotografie che ha trovato nella cassaforte. Intanto Prado (María de Nati) e Matías (Ivan Montes) troncano definitivamente il loro fidanzamento, e nel frattempo viene meno anche l’alleanza tra Severo (Chico Garcia) e Francisca (María Bouzas). Infine, Sol Santacruz (Adriana Torrebejano) decide di restare nella casa di Miel Amarga.

Subito dopo la saga di Puente Viejo, sempre questa sera su Canale 5, alle ore 22:30, le anticipazioni e news di Una vita – Acacias 38 ci rivelano la trama della doppia puntata che va in onda. Terribili sono le novità: nell’attentato ad Acacias 38 durante la celebrazione del matrimonio di Trini e Ramón, perdono la vita Felix de la Vega e Maximiliano Hidalgo. Quest’ultimo, prima di esalare l’ultimo respiro, confessa a Leandro un segreto che cambierà la sua vita. Intanto lo stesso Palacios, gravemente ferito, deve sottoporsi a un intervento chirurgico per salvarsi la vita.