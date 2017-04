Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di domenica 9, lunedì 10 e martedì 11 aprile 2017 – «La sorpresa di William» – Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Clara vorrebbe accompagnare Adrian a prendere suo fratello William all’aeroporto, ma Desirée è sempre gelosa e si mtte di traverso: glielo impedisce! Ma, tutt’a un tratto, la sorpresa: William si presenta per conto suo al Fürstenhof, lasciando tutti di stucco! Grazie ai buoni uffici di Alfons, nel frattempo, Melli riesce a sottrarsi alle conseguenze dei furti alla villa dei Von Lutzow.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di domenica 9, lunedì 10 e martedì 11 aprile 2017 – «Perché Fabien si vergogna di Michael?»

Nel frattempo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, rivelano che Werner riceve ulteriori informazioni sul presunto ladro della ricca famiglia Von Lutzow, mentre Hildegard, non sapendo che Melli soffre del disturbo bi – polare, fatica ad accettare i suoi continui cambi di umore e di comportamento. Nils e Charlotte, a causa dell’aggressione subita dall’uomo mascherato da rinoceronte, finiscono di nuovo sui giornali, con la conseguenza che Michael prende il posto della donna come Presidente della Fondazione. Fabien chiede a Natascha un gran favore: accompagnarlo ad un evento scolastico, ma alla Schweitzer non pare opportuno sostituirsi ai genitori del ragazzo, che intanto, per chissà qual motivo, incomincia a vergognarsi di suo padre…