Che tempo che fa, le anticipazioni le news e gli ospiti di questa sera, domenica 9 aprile 2017 . Le anticipazioni e news della nuova puntata di Che tempo che fa – in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:00 con la conduzione di Fabio Fazio, Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback – mostrano un nutrito parterre di ospiti! Innanzitutto il premio Oscar Gabriele Salvatores e poi il maestro Riccardo Chailly che presenta in anteprima l’opera di Gioachino Rossini ‘La gazza ladra’ in scena al Teatro alla Scala dal 12 aprile al 7 maggio 2017. Il capolavoro di Rossini torna in un nuovo allestimento con la regia – appunto – di Salvatores e la direzione d’orchestra affidata a Chailly.

Le anticipazioni e news di Che tempo che fa mostrano poi Toni Servillo – in un inedito e sorprendente ruolo comico – e Carla Signoris raccontare della commedia Lasciati andare, diretta da Francesco Amato nei cinema dal 12 aprile. Del film The Startup, diretto da Alessandro D’Alatri, si parla con il produttore Luca Barbareschi e Matteo Achilli, il giovane imprenditore che ne ha ispirato la storia. Gli ospiti musicali della prima parte della trasmissione sono i Marian Hill che eseguiranno dal vivo in studio il brano Down, che però nelle classifiche è up!