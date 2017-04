Domenica live, le anticipazioni di oggi 9 aprile 2017

Domenica live, anticipazioni ed ospiti di oggi, domenica 9 aprile 2017. Oggi domenica 9 aprile 2017 torna un nuovo appuntamento con Domenica live, il programma condotto da Barbara D’Urso in onda ogni domenica su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. La scorsa settimana ospite nel salotto di Barbara D’Urso è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha parlato del problema della sicurezza in Italia: sono tanti, infatti, i cittadini che non si sentono sicuri nelle proprie abitazioni.

Domenica live: news, anticipazioni ed ospiti di del 9 aprile 2017.

Nella puntata di oggi saranno come sempre tagli gli ospiti presenti in studio, e vedremo tanti interessanti servizi. Barbara D’Urso, però, ha lasciato un alone di mistero, e cresce l’attesa per scoprire quali saranno gli ospiti di oggi. Domenica live sarà come sempre divisa in due parti, una prima dedicata all’attualità ed ai fatti di cronaca ed una seconda dedicata al mondo dello spettacolo.