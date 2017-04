Eliminato Ballando con le stelle 2017 dell'8 aprile 2017 sono Giuliana De Sio e Simone Montedoro

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 dell’8 aprile, eliminato e ripescaggio. Si è conclusa la puntata di Ballando con le stelle 2017, e stasera abbiamo conosciuto i nomi dei primi semifinalisti. Milly Carlucci, dopo le esibizioni dei concorrenti, ha annunciato i nomi di coloro che hanno accesso alla semifinale senza dover sostenere ulteriori sfide: si tratta di Oney Tapia, Xenya, Fabio Basile e Alba Parietti. Gli altri concorrenti hanno dovuto sfidarsi per poter accedere alla finale. Palmese ha deciso di sfidare Simone Montedoro: l’attore di Don Matteo ha vinto la prima sfida per parere della giuria, ma a quanto pare non ha vinto per il pubblico da casa: Montedoro viene eliminato, e proverà ad essere ripescato la prossima settimana. Giuliana De Sio ha sfidato Martin Castrogiovanni. Per la giuria la sfida è vinta da Martin Castrogiovanni, e stavolta il parere dei giurati è lo stesso del pubblico da casa: ad accedere alla semifinale è Martin Castrogiovanni.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Martina Stella ripescata.

A Ballando con le stelle 2017, Martin Castrogiovanni ed Antonio Palmese dovranno sfidarsi con i concorrenti eliminati nelle scorse puntate: si esibiscono, quindi, Anna La Rosa, Anna Galiena, Fausto Leali, Christopher Leoni e Martina Stella. La giuria quasi concorde (unica voce fuori dal coro è Mariotto) decide di dare una possibilità a Martina Stella. L’attrice, quindi, va al televoto, che sarà aperto per tutta la settimana, con Martin Castrogiovanni ed Antonio Palmese.