Formula 1, Gran Premio di Cina: a Shangai vince Hamilton, ma Vettel è straordinario. 1-1 e palla al centro. Il duello Hamilton-Vettel si è riproposto anche stamattina in Cina, dopo la vittoria del pilota tedesco della Ferrari a Melbourne. A Shanghai ha vinto Lewis Hamilton, ma il protagonista della gara è stato senza dubbio Vettel, che con la sua nuova monoposto ha ottenuto un ottimo secondo posto. Il tedesco era stato penalizzato dall’ingresso della Safety Car per l’incidente di Giovinazzi, ritrovandosi così quinto. Con una rimonta incredibile, Vettel supera Raikkonen, Ricciardo e infine Vestrappen, sfruttando una ingenuità del pilota olandese della Red Bull. Particolarmente pregevole il sorpasso ai danni di Ricciardo, che a sua volta nel finale ha provato ad insidiare il terzo posto del suo compagno di scuderia.

Ma i tentativi dello spagnolo sono stati vani, perchè nonostante l’errore nel duello con Vettel, Verstappen è stato strepitoso quasi quanto il tedesco. Partito 16°, l’olandese è riuscito ad arrivare sul podio, nonostante la pista fosse in condizioni precarie e dimostrandosi così un pilota duttile e smaliziato. Quarto posto per Ricciardo, quinto per Kimi Raikkonen con l’altra Ferrari. Sesto il finlandese Valtteri Bottas, che non riesce proprio a trovare il giusto feeling con la sua Mercedes. Lance Stroll è stato costretto invece a ritirarsi a causa di un contatto con con la Force India di Perez.

La pista umida prima della partenza ha rimescolato le carte e convinto (quasi) tutti a partire con le gomme intermedie, mettendo in conto che il pit stop sarebbe arrivato presto. Solo Carlos Sainz ha scelto le supersoft, arrivando alla fine ad un ottimo 7° posto con la sua Toro Rosso. Proprio mentre Vettel stava mantenendo la seconda posizione ha deciso di anticipare il pit stop, ma rientrando è stato ostacolato da uno sfortunato imprevisto: l’incidente di Antonio Giovinazzi, che ufficialmente è per’altro un pilota della Ferrari (“prestato” temporaneamente alla Sauber).