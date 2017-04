Papa Francesco, attesa per l’Angelus della Domenica delle Palme, 9 aprile 2017. Papa Francesco oggi, domenica 9 aprile 2017, celebrerà la Santa Messa della Domenica delle Palme. Grande attesa per ascoltare le parole del Papa durante l’Angelus di questo giorno, che quest’anno coincide con la Giornata Mondiale della Gioventù. Il Santo Padre sprona i giovani a diventare strumenti che possano rendere migliore il mondo. Viviamo in una società in cui si tende a sminuire il matrimonio, il sacerdozio, ma Papa Francesco chiede ai giovani di non lasciarsi ingannare.

Papa Francesco, l’Angelus di domenica scorsa, 2 aprile 2017.

Domenica scorsa, 2 aprile 2017, Papa Francesco è stato in visita a Carpi e ha celebrato la Santa Messa in Piazza Martiri. Il Santo Padre si è soffermato su un miracolo di Gesù: la resurrezione di Lazzaro. Gesù soffre di fronte alla morte di un caro amico: piange, non fugge la sofferenza, ma non si fa imprigionare dal pessimismo. Gesù non porta rimedi per allungare la vita, non porta benessere, ma parla dell’anima. Gesù proclama: “Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore vivrà”. Gesù fa togliere la pietra al sepolcro di Lazzaro, e chiama il suo amico, esortandolo a venire fuori dal sepolcro.