Quelli che il calcio, anticipazioni news e ospiti di domenica 9 aprile 2017. Sempre in onda la domenica pomeriggio su Rai 2 a partire dalle ore 13:55 con la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s band, Quelli che il calcio torna una nuova puntata: vediamone insieme le anticipazioni e le news! Alla postazione tecnica avremo Sarah Castellana, mentre a presidiare la postazione web ci sarà Melissa Greta Marchetto. I Calciatori brutti saranno collegati per raccontare nuove e divertenti pillole calcistiche, oltre chee per commentare il Gran premio della Formula 1 in Cina.

Quelli che il calcio, anticipazioni news e ospiti di domenica 9 aprile 2017. «Tutti gli ospiti della puntata!»

Secondo le anticipazioni di Quelli che il calcio, sono ospiti in studio Paolo Casarin, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, grande tifosa della Juve, il conduttore Federico Russo, Eleonora Pedron, Daniele Manusia, direttore del sito Ultimo uomo, e il cantante frontman della band Thegiornalisti, Tommaso Paradiso. Gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario vedranno Pantani vestire i panni dell’allenatore della Fiorentina Paulo Sousa e poi quelli dell’uomo delle stelle Paolo Fox; Ferrario sarà il personaggio Pips, studente fuoricorso, e Giusti interpreterà lo chef Antonino Cannavacciuolo. Per lo spazio dedicato alla musica ci sarà il gruppo Thegiornalisti con l’esibizione del brano Sold out.

Quelli che il calcio, anticipazioni news e ospiti di domenica 9 aprile 2017. «I collegamenti dagli stadi!»

Le anticipazioni mostrano anche oggi numerosi collegamenti dagli stadi: per l’anticipo (12.30) Sampdoria–Fiorentina Moreno Beretta con Elena Linari, difensore della Fiorentina Women’s e della Nazionale italiana; per Bologna–Roma Gianluca Morozzi, scrittore e musicista, con Francesca Brienza, opinionista; per Cagliari–Torino gli scrittori Flavio Soriga e Bruno Gambarotta; per Crotone–Inter l’attore Michael Wezel e Fulvio Collovati; per Milan–Palermo il conduttore Francesco Mandelli e il comico Giovanni Cacioppo. Mimmo Magistroni e I Mariachi saranno collegati da Grazzano Visconti (PC) nell’accampamento di Cortevecchia per immergersi nell’atmosfera della Grazzano del 1200 e scoprire le arti e i mestieri del Medioevo. Per il ciclismo, Emanuele Dotto dal velodromo di Roubaix seguirà la madre di tutte le classiche, la Parigi-Roubaix. Infine, dal Salone del Mobile di Milano, a Rho (Mi), Mia Ceran e Totò Schillaci.