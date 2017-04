Riforma delle pensioni, le ultime novità dopo l’incontro Governo-sindacati. Dopo il nuovo incontro che si è avuto tra Governo e sindacali sulle pensioni, erano in molti a sperare in una svolta per quanto riguarda la pubblicazione dei decreti attuativi dell’Ape, ma l’attesa continua. Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil ha ribadito la propria posizione sul tema: “Incalzeremo il Governo per superare i ritardi sui decreti attuativi e far rispettare la data di partenza delle misure fissata per il 1° maggio”. La data del 1° maggio non sembrerebbe a rischio di slittamenti, a giudicare dalle parole rassicuranti del Ministro del lavoro, Giuliano Poletti.

L’incontro tenutosi con l’esecutivo, ha comunque segnato l’inizio ufficiale della seconda fase di confronto tra Governo e Sindacati sulla pensioni. “Il tema oggetto di approfondimento durante il confronto tra le parti, il rapporto tra previdenza e giovani, e nello specifico coloro i quali hanno carriere discontinue e sono entrati in ritardo nel mondo del lavoro”, ha chiarito Barbagallo. “Restano aperte, tuttavia alcune questioni della fase uno del confronto, come i decreti attuativi dell’Ape social, che dovranno regolare le modalità applicative dell’anticipo pensionistico”. Il prossimo appuntamento è fissato per il 13 aprile con una discussione sulla governance dell’Inps.

Riforma delle pensioni, gli effetti della Legge Fornero.

L’effetto della legge Fornero inizia a percepirsi nell’analisi che la segreteria Fnp Cisl di Bergamo ha compiuto sui dati Inps relativi alle classi d’età dai 55 ai 69 anni. In queste fasce, i fruitori di pensioni per anzianità lavorativa sono scesi dai 92.099 del 2011 ai 74.829 di quest’anno: oltre 17.000 assegni in meno. In proporzione, anche qui, è il mondo femminile che paga più salato l’accesso alla pensione: dal 2011 al 2017, infatti, le donne che arrivano alla pensione sono il 22% in meno. Per i maschi, il saldo negativo è del 17%. Per le pensioni in queste classi d’età, l’Inps di Bergamo spenderà, nel 2017, 9milioni e 300mila euro in meno rispetto al 2013. Roberto Corona, della segreteria provinciale della Fnp Cisl ha commentato:”Ci auguriamo che quanto guadagnato possa essere investito sui giovani e sul loro ingresso, il più possibile agevolato”. “Sarà indispensabile continuare la strada di un confronto costante e costruttivo con il Governo” ha aggiunto Onesto Recanati, segretario generale della categoria”.

Per la segretaria Fnp Caterina Delasa, la trattativa con l’Esecutivo dovrà portare al “recupero del danno provocato dal blocco della rivalutazione, oltre che alla modifica della legge Fornero. Chiediamo certezze per le pensioni di reversibilità presenti e future, frutto di contributi versati e non regalie, e maggiori risorse per l’invecchiamento. 70 milioni di tasse versate dai pensionati potranno in qualche modo darci il diritto di farci sentire”.