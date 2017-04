Serie A, le partite della 31ª giornata: la cronaca, i risultati, la classifica aggiornata delle partite di domenica 9 aprile 2017. Gli anticipi di sabato sono stati Empoli-Pescara (1-1), Atalanta-Sassuolo (1-1) e Juventus-Chievo 2-0. Ad Empoli, Caprari pareggia al 31′ il gol di El Kaddouri e i toscani sono saliti a +6 sul Crotone. A Bergamo finisce 1-1 e l’Atalanta perde 2 punti preziosi per la rincorsa Champions. Pellegrini porta in vantaggio gli emiliani al 36′, sfruttando una disattenzione di Caldara. Al 73′ Cristante agguanta il pareggio su assist del Papu Gomez. La Juventus di Max Allegri vola momentaneamente a +9 sulla Roma seconda, grazie alla doppietta di Higuain (27 gol stagionali).

Serie A, 31ª giornata, tutte le partite di domenica 9 aprile: la cronaca live e la diretta TV.

Migliore in campo Dybala, che con i suoi guizzi e le sue invenzioni ha ispirato entrambi i gol del Pipita. Oggi alle 12:30 si gioca Sampdoria-Fiorentina, allo Stadio Marassi di Genova. Alle 15:00 ci saranno cinque partite: Crotone-Inter, Bologna-Roma, Milan-Palermo, Udinese-Genoa e Cagliari-Torino. Il posticipo delle 20:45 sarà Lazio-Palermo, sfida ad alta tensione per la conquista del terzo posto. I biancocelesti sono a soli 4 punti dai partenopei e sognano una rimonta simile a quella del 2015.

Questa è la classifica aggiorrnata: Juventus 77 (una partita in più), Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 58 (una partita in più), Inter 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 44, Torino 41, Chievo 38 (una partita in più), Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32 (una partita in più), Genoa 29, Empoli 23 (una partita in più), Crotone 17, Palermo 15, Pescara 12 (una partita in più). Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà tutte le partite, ad esclusione di Cagliarri-Torino.