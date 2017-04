Tagli capelli corti, pixie, medi primavera/estate 2017: la gallery con le proposte più glamour!

Tagli capelli corti primavera estate 2017. I tagli di capelli corti della primavera estate 2017 vedono in primo piano pixie nelle versioni più disparate, da quelle rasate nella versione gender cut, un taglio un pò mascolino, ed è per questo che bisognerà fare delle valutazioni prima di procedere con un taglio corto così particolare. I pixie, più corti sulla nuca, con ciuffo più lungo, in versione più classica e più femminili e si sposano con visi dolci e delicati.

Tagli capelli medi primavera estate 2017, le varie proposte.

I tagli di capelli del 2017 vedono in primo piano corti, cortissimi, ma soprattutto medi. La media lunghezza, per lungo tempo è passata in secondo piano a favore di tagli lunghi o corti, mentre in questa primavera estate 2017 i tagli medi sono veramente di grandissima tendenza. Tra questi l’Ob swag è il taglio di capelli medi sicuramente più popolare di questa primavera estate 2017 e la sua particolarità è il fatto di essere estremamente sfilato nella parte inferiore per rimanere più pieno in quella superiore, anche con una frangia o un ciuffo. Molto gettonato anche il long bob, perfetti anche da portare mossi ed in versione spettinata, ed il blunt cut è perfetto per le amanti dei capelli pari ed è perfetto da portare liscio.

