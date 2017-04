Verissimo ultimissime news sabato 8 aprile 2017 – Agnès Llobet – la new entry de Il Segreto Mencia Ruiz – è ospite della puntata di sabato 1° aprile 2017 – «Bellissimi ospiti da U&D, dall’Isola e, naturalmente, da… Il Segreto!» – Salotto sempre di alto livello quello che mostra ogni sabato pomeriggio il rotocalco di Silvia Toffanin! Oggi – come ci fan vedere le news e le anticipazioni di Verissimo – sono stati ospiti del talk show Kasia Smuntiak e Pierfrancesco Favino; i due schermidori olimpionici Aldo Montano ed Elisa Di Francisca, una smagliante Lorella Cuccarini; poi la “Regina” de L’Isola dei Famosi Samantha De Grenet; infine Mario Serpa protagonista della prima edizione del trono gay di Uomini e Donne.

Verissimo anticipazioni e news: Agnès Llobet de il Segreto nella puntata di sabato 8 aprile 2017 – «Il destino di Mencia»

Come sempre, tuttavia, la nostra rubrica si concentra sul primo, anzi sulla prima, ospite del pomeriggio, per lo spazio dedicato a Il Segreto, dove – come mostrano le news e le anticipazioni di Verissimo – oggi Silvia Toffanin ha presentato, per la prima volta al pubblico italiano, Agnes Llobet – interprete di Mencia Ruiz – la nuova fiamma di Carmelo Leal – new entry nella saga di Puente Viejo. Dopo la clip dell’arrivo del suo personaggio nel paese, l’attrice sostiene che Carmelo sia l’uomo giusto per Mencia dato che, insieme, si completano. Ha raccontato di avere un bel rapporto con Raúl Peña, recitando con il quale si è creato subito una bella intesa. Questa intesa per Agnés è il segreto dell’amore duraturo, e questo vale sia nella sua vita, che nella finzione della soap opera. Ha infine svelato che la coppia Mencia – Carmelo avrà delle dure vicissitudini, ma – per la gioia del pubblico – non mancherà un lieto fine.