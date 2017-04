Amici 2017 Ed. 16: anticipazioni quarto serale e registrazioni quinto serale

Amici 2017: tutte le news e le anticipazioni del prossimo serale. Ad Amici 2017 siamo ormai nel vivo della gara. La registrazione del quinto serale di Amici 2017 è prevista per la domenica! Intanto Maria De Filippi cambia un pò le carte in tavola e cresce l’attesa in vista del quarto appuntamento con il serale di Amici che andrà in onda il prossimo sabato. Tutti pronti per scoprire chi è l’eliminato di questa puntata, chi sarà il giudice speciale e chi saranno anche gli ospiti che vedremo il 15 aprile in prime serata su Canale 5. Al momento in vantaggio ci sono i bianchi. Nella terza puntata di Amici 16 andata in onda l’8 aprile, a lasciare la scuola è stata Vittoria, ballerina della squadra blu che ha perso nella sfida finale. L’ultima puntata di Amici è stata ricca di polemiche, anche Marco Bocci, giudice speciale, ha più volte detto la sua usando un linguaggio anche molto colorito nonché ha avuto modo di scontrarsi con Morgan. Il coach della squadra bianca ha avuto anche molto da ridire nei confronti del pubblico presente in studio, si farà perdonare nella prossima puntata.

Amici 2017: anticipazioni quinto serale di Amici 2017.

Nella quarta puntata del serale di Amici che andrà poi in onda il 15 aprile, sabato di Pasqua, vedremo se Elisa ha digerito la sconfitta. Per lei la terza puntata del talent show non è stata semplice. Ha avuto difficoltà nelle scelte delle prove ed è entrata in polemica anche con i giudici, seppur con i suoi modi sempre educati e placati. Vedremo se questa settimana di lavoro con i ragazzi le avrà fatto anche bene per ricaricare le pile! Intanto la finale del serale di Amici si avvicina per cui è importante non sbagliare un colpo e la squadra blu di Elisa spera di rifarsi nella quarta puntata di Amici 16 con la speranza di non perdere un altro pezzo importante.

Amici 2017: l’eliminata della terza puntata del serale.

Vittoria Markov è stata la terza eliminata nel terzo appuntamento del serale di Amici . Al momento del verdetto Vittoria è scoppiata a piangere, ma è stata rinfrancata dai complimenti di Maria De Filippi e dall’abbraccio di gruppo dei suoi colleghi/avversari della squadra bianca. L’eliminazione di Vittoria Markov è stata totalmente inaspettata, anche perchè la ragazza si era esibita con successo durante la prima manche della puntata, vincendo la prova, contro una corale della squadra bianca.