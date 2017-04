Amnistia e carceri, gli ultimi aggiornamenti al 10 aprile 2017: la relazione del Garante dell’Umbria. Non sono pochi i problemi delle carceri italiane. Per questo il Partito Radicale ha organizzato la marcia per chiedere l’amnistia e l’indulto, marcia che si terrà domenica 16 aprile 2017, il giorno di Pasqua, e partirà dal Regina Coeli per arrivare a Piazza San Pietro. Sovraffollamento, celle insalubri, mancanza di piani di formazione e di reinserimento, carenza di personale medico: questi sono solo alcuni problemi in cui versano le carceri italiane. Ad un anno dalla sua nomina, il Garante dei detenuti dell’Umbria Stefano Anastasia ha tracciato un primo bilancio che riguarda gli istituti penitenziari della regione e ha constatato l’aumento del numero dei detenuti e la carenza di piano di formazione e di possibilità di lavoro.

Amnistia e carceri, gli ultimi aggiornamenti al 10 aprile 2017: sovraffollamento delle carceri in Umbria.

La popolazione carceraria, spieta Anastasia, è cresciuta nell’ultimo anno dopo la riduzione dei due anni precedenti, basti pensare che a Perugia si è passati, in un anno, da 295 detenuti a 361. A Terni i detenuti sono 435, ma la capienza è di appena 411 posti, mentre a Spoleto ci sono 482 detenuti e 458 posti. “Bisogna fare una riflessione, prima che la situazione si complichi ancora di più. Ora sembra sia in corso un’inversione di tendenza tutta italiana e stanno ricominciando a crescere, anche in Umbria, i detenuti, dal momento che provengono principalmente da altre regioni dove si soffre, maggiormente, per problemi di sovraffollamento”, ha spiegato Anastasia. Altro grande problema, sottolinea il Garante, è la carenza di attività formative all’interno delle carceri: “Questa è la principale problematica, di cui discutevo anche giorni fa con l’assessore Paparelli, dal momento che lo scorso anno non ci sono state attività formative in nessuno degli istituti umbri. Promuovere attività dentro le carceri significa creare una quotidianità positiva e arricchita, anche perché trattandosi per la maggioranza dei casi, in Umbria, di detenuti definitivi, bisogna dar loro qualcosa da fare”.