Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 10 aprile 2017: l’intervista di Beretta a Radio Radicale. Mancano pochi giorni alla marcia per l’amnistia e l’indulto organizzata dal Partito Radicale per il giorno di pasqual. Anche Giuseppe Beretta, deputato del Partito Democratico, ha aderito alla marcia, e ha rilasciato un’intervista a Radio Radicale in cui parla della questione delle carceri italiane. Berretta ritiene fondamentali le iniziative dei Radicali, grazie alle quali si sono raggiunti obiettivi altrimenti impensabili, ma ritiene sia poco praticabile la scelta di un’amnistia sia dal punto politico che dal punto di vista numerario: “Per questo motivo”, spiega Beretta, “ci siamo attrezzati per alleviare la situazione carceraria attraverso misure micro rispetto ad una scelta macro proposta dai Radicali”.

Berretta parla della fuga dalle carceri ed elogia il lavoro della polizia penitenziaria. Molti parlamentari sostengono che il numero delle guardie penitenziarie è in forte diminuzione, e Beretta spiega che si sta lavorando ad indire una serie di concorsi per incrementare il numero degli agenti. “Dietro quest’incremento dei numeri”, spiega Beretta, “c’è anche un’idea di riqualificare e ripensare alla funzione della polizia penitenziaria attraverso un’idea che sia una polizia dell’esecuzione della pena perché sempre di più vanno utilizzati strumenti alternativi alla detenzione carceraria e in quest’ambito c’è necessità di avere professionalità differenziate, polizia ma anche psicologi, assistenti sociali che aiutino nel percorso di reinserimento e che vigilino perché l’esecuzione penale esterna sia rispettosa dei principi”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 10 aprile 2017: lo spettacolo della Compagnia Instabile.

Nella casa circondariale di Benevento il 12 aprile 2017 si terrà lo spettacolo teatrale “Carosello Napoletano”. Lo spettacolo viene rappresentato dalla Compagnia Instabile dell’Uoc di Puglianello e Morcone in collaborazione con le “La fabbrica dei Sogni” e “L’Aquilone”. La Compagnia è formata da operatori per la salute mentale quali psicologi, psichiatri, infermieri, operatori socio sanitari, ed inoltre coinvolge i pazienti. Maurizio Volpe, il responsabile del dipartimento salute mentale, ha così commentato al Mattino questa bella iniziativa: “Questa esperienza è testimonianza reale per tutti noi di sperimentare una modalità di relazione interna in termini di lavoro ‘con la persona’ e non ‘sulla persona’, consentendo in maniera particolare agli operatori sanitari in essa coinvolti, il superamento del modello noi-loro tipico del paradigma medico”.