Anticipazioni Una vita – Acacuas 38, tutte le trame delle puntate del 10, 11 e 12 aprile 2017 – «Tutta la rabbia di Mauro!» Mauro San Emeterio – che è in durissima polemica con ii capo della polizia, il quale non ha ritenuto di intensificare a suo tempo la sorveglianza, nonostante gli avvertimenti del detective sul fatto che l’ala terrorista degli anarchici stesse preparando un attentato in Calle Acacias – si prodiga perché i feriti ricevano la migliore assistenza possibile, e soprattutto per indagare sugli autori della strage. Ma secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, resta interdetto quando scopre con sorpresa che la sua fidanzata Humildad è nell’elenco dei feriti!

Anticipazioni Una vita, trame puntate del 10, 11 e 12 aprile 2017 – «La veglia funebre per Maximiliano»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Humildad, pur essendo rimasta ferita nell’attentato, non è in condizioni preoccupanti, e viene dimessa dall’ospedale. Tuttavia mostra un certo distacco da Mauro. Ramón intanto si trova tra la vita e la morte, per la disperazione di Trini e Marîa Luisa, che tuttavia, accomunate dal dolore, consolidano il loro rapporto. Palacios viene operato per estrarre una scaglia di vetro che gli si è conficcata vicinissima al cuore al cuore. Trini e María Luisa sono in ambascia e pregano per la buona riuscita dell’intervento. Rosina intanto, con l’aiuto di Pablo, prepara la salma di Maximiliano per la veglia funebre.

Anticipazioni Una vita – Acacuas 38, tutte le trame delle puntate del 10, 11 e 12 aprile 2017 – «Il dono di Cayetana»

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 rivelano che Teresa, in segno di gratitudine per averle salvato la vita, riceve in dono da Cayetana un prezioso bracciale accompagnato dall’invito ad aiutarla nella gestione del patronato per la ricostruzione di Acacias. Intanto Mauro intanto continua le indagini sull’attentato. Il detective interroga tutte le domestiche a proposito di un vaso posto ai piedi di una statua in cui l’ordigno era nascosto. A quel punto Casilda scopre con orrore di essere stata coinvolta, a sua insaputa, nel tragico attentato.