Champions League, Juventus-Barcellona: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Manca poco al big match di domani sera, martedì 11 aprile 2017. Allo Juventus Stadium di Torino arriva il Barcellona, per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2016/17. Max Allegri sta studiando le contromisure tattiche ma ha già in mente la formazione da schierare contro i blaugrana. Il modulo sarà ancora una volta il 4-2-3-1, con una linea difensiva a quattro formata da Dani Alves, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo la qualità di Pjanic affiancata dal dinamismo di Khedira.

Sulla trequarti c’è un solo dubbio a sinistra, che riguarda Mario Mandzukic. Il croato si è allenato col gruppo ed è tornato a disposizione dopo il fastidio al ginocchio. Per il resto sono confermati i titolarissimi Cuadrado e Dybala. Higuain agirà come centravanti. Sfida speciale per il Pipita (che ha giocato molti classici ai tempi di Madrid) e Dybala che affronteranno i compagni di nazionale Messi e Mascherano. I bianconeri puntano alla rivincita della finale di Berlino del 2015.

Il Barcellona di Luis Enrique è reduce dalla brutta sconfitta di Malaga e non potrà contare sullo squalificato Busquets, giocatore chiave nello scacchiere tattico blaugrana. Anche Arda Turan, Aleix Vidal e Rafinha sono indisponibili, a causa dei loro rispettivi infortuni. In difesa giocheranno Jordi Alba, Pique, Umtiti e Sergi Roberto. A centrocampo agiranno Rakitic, Iniesta e Mascherano (che da anni gioca nel ruolo di difensore centrale). In attacco il tridente più pericoloso al Mondo: Messi-Suarez-Neymar. C’è un precedente che fa sognare i tifosi bianconeri: nel 2003, proprio nei quarti di finale, finì 1-1 a Torino e 2-1 per la Juve in Catalogna. Diretta TV, alle 20:45, su Canale 5 e Premium Sport HD.