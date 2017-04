Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 10 aprile 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 10 aprile 2017: moda sposa. Caterina Balivo torna oggi per aprire un’altra settimana in compagnia di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone nuovi tutorial. La conduttrice per la puntata di oggi ha scelto di indossare un grazioso look black and white composto da una maxi blusa a righe verticali e da shorts neri. A completare il look sono degli stivaletti bassi che donano grinta all’outfit. Caterina Balivo ha presentato il primo tutorial del giorno, che è di moda sposa: Pinella Passaro aiuta a scegliere l’abito dei suoi sogni a Camilla, già sposa lo scorso anno ma con rito civile, che sta preparando le nozze in chiesa. Camilla è una donna romantica, che sogna un abito principesco ma raffinato e Pinella le propone dei bellissimi abiti che incontrano il gusto della sposa.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 10 aprile 2017: cucina.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina: Gian Luca Forino torna in trasmissione con una golosa ricetta. Si tratta di un’ottima millefoglie senza glutine con crema al cioccolato e crema alla ricotta.