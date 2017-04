Isola dei Famosi 2017: ecco come i naufraghi stanno vivendo questi giorni prima della finalissima

Isola dei Famosi 2017: a pochi giorni dalla finale. Siamo ad un passo dalla finalissima dell’Isola del Famosi 2017. Tutti i naufraghi hanno dovuto salutare l’Honduras e prendere un volo che li ha portati a Milano dove si terrà la finale, ma prima di lasciare l’Honduras Raz Degan ha voluto salutare simbolicamente “quella madre terra che mi ha insegnato tanto”. Raz Degan giorno dopo giorno si è privato del poco riso che aveva a sua disposizione riuscendo ad accumulare un chilo di riso conservato in un sacco di juta per offrire un’ultima cena finale ai suoi compagni di avventura. Il resto del gruppo non ha mai saputo nulla delle sue intenzioni, fino a quando, nel momento di raccogliere tutti i loro averi ad un certo punto si sono accorti che Raz stava sparpagliando il riso sulla terraferma e nel mare. Così Simone Susinna si è avvicinato per chiedergli cosa stesse facendo e Degan gli ha raccontato tutto.

Isola dei Famosi 2017: Raz Degan saluta l’Honduras.

Un gesto nobile da parte di Raz che in un confessionale ha spiegato: “Ieri notte pensavo di offrire una cena ai naufraghi che sono arrivati fino agli ultimi passi. Il riso in vari punti del mondo è simbolico, rappresenta un’offerta, il modo per dare indietro qualcosa di sé. Stamattina era chiaro il riconoscimento che ho verso questa isola e madre terra, sicuramente non verso di loro. Non saprebbero apprezzarlo. Prima di tuffarmi nel traffico, voglio fare un’offerta a questo posto che mi ha dato un corso accelerato di sopravvivenza”.