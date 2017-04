Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 10 aprile 2017: chiacchiere davanti al fuoco. I naufraghi oggi vivono l’ultimo giorno dell’avventura sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12: domani i naufraghi dovranno prepararsi per il ritorno in Italia e per l’ultima diretta da Milano, prevista per mercoledì sera, 12 aprile. Eva, Nancy e Malena hanno trascorso parte della notte a chiacchierare davanti al fuoco; sicuramente questi giorni sull’isola mancheranno alle tre amiche, ma il ritorno a casa sarà senza dubbio speciale: fatta e sono in spiaggia a godersi ancora una notte intorno al fuoco: le tre assaporeranno in modo diverso le piccole cose, le comodità quotidiane, il cibo.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 10 aprile 2017: le ultime ore sull’Isola.

Raz Degan, da buon mattiniero, passeggia all’alba, intento a godersi queste ultime ore su quest’isola magica ed incontaminata. Eva, intanto, viene presa dai morsi della fame e mangia la sua parte di riso, o meglio, quella che riesce a ricavare: buona parte della sua scorta, infatti, è stata presa d’assalto dalle formiche. La porzione di riso mancante, però, non sfugge a Nancy e a Malena.