La prova del cuoco: ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi 10 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 10 Aprile 2017. Oggi 10 Aprile 2017 la settimana si apre con il consueto appuntamento de La prova del cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50. Come in ogni appuntamento verranno proposte tante golose ricette e tanti ospiti prepareranno dei piatti davvero unici, facili e gustosi da preparare sui fornelli di casa. Alla conduzione ci sarà la spumeggiante Antonella Clerici. Aspettando le anticipazioni della puntata di oggi 10 Aprile 2017 ricordiamo cosa abbiamo visto nella giornata di venerdì. Nella giornata di venerdì 7 Aprile 2017 abbiamo assistito alla sfida tra le regioni che ha visto protagoniste l’Emilia Romagna con “Manfettini risottati con asparagi e pesto” ed il Veneto con “Verdure fritte con pesto d’insalata e maionese di pomodoro”. Il televoto ha decretato la vittoria dell’Emilia Romagna.

Nella puntata di venerdì de La prova del cuoco Sal De Riso ha presentato la classica pastiera napoletana in una sua versione rivisitata con la cioccolata. La squadra del pomodoro rosso venerdì ha preparato: tagliolini ed hamburger gratinato con schiacciata di patate, mentre quella del peperone verde: ravioli ripieni di uova di quaglia e provola e baccalà mantecato con asparagi e pomodorini secchi. I vincitori della puntata di venerdì 7 aprile 2017 sono i componenti della squadra del Pomodoro Rosso. Quale squadra si aggiudicherà la vittoria nella puntata di oggi?