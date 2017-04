Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 10 aprile 2017.

Michelle Hunziker, ultime news gossip ad oggi 10 aprile 2017. Michelle Hunziker si è raccontata al settimanale Oggi e ha parlato del suo desiderio di avere un figlio maschio. Dopo tre femmine, Aurora, Sole e Celeste, avute insieme a Tomaso Trussardi, la showgirl sogna il fiocco azzurro e ha confermato dalle pagine del settimanale Oggi che proverà a realizzare questo desiderio insieme al marito. Parlando della figlia più piccola ha detto: “Quando anche lei avrà tre anni e si staccherà un po’ dalla mamma penseremo al fratellino”. Celeste infatti è nata praticamente subito dopo Sole e la cosa non è stata affatto semplice da gestire all’inizio.

“Un subbuglio ormonale lungo più di due anni. È stato stressante, fisicamente ed emotivamente, ho bisogno di riprendermi. E poi è meglio anche per le bimbe. Sole ora si è tranquillizzata dopo l’arrivo di Celeste, non è più gelosa. Ora quella gelosa è Celeste”, ha raccontato. Michelle ha poi detto di pensare che una mamma non dovrebbe mettere al mondo dei figli troppo avanti con gli anni: “Non mi piace l’idea di una mamma troppo in là con l’età”.