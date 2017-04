Riforma delle pensioni: incertezza sulle pensioni future. I dati forniti sulle pensioni nell’ultimo Osservatorio Inps, mettono in evidenza un calo in termini numerici delle pensioni erogate, (imputabile alla legge Fornero), oltre che una differenza notevole tra gli importi delle pensioni percepite dagli uomini, più alti mediamente di quelle percepite dalle donne. “I dati parlano chiaro”, ha osservato Franco Piacentini, dello Spi-Cgil, come riportato da “Il Mattino di Padova”. “Il valore economico generale medio non è sufficiente a garantire ai pensionati nel tempo una vita dignitosa, soprattutto ai disabili ed ai non-autosufficienti”, ha aggiunto.

Per Piacentini:”La perequazione automatica, decisa negli ultimi anni, è inadeguata. Il potere d’acquisto dei pensionati, negli ultimi dieci anni, è calato del 30%. Stop all’eccessiva pressione fiscale anche sulle pensioni, che supera il 25%, mentre, ad esempio, in Germania è irrilevante”. “Attualmente, poi, è arrivata l’ora di pensare al futuro delle giovani generazioni ed in particolare ai precari ed ai disoccupati. In pratica bisogna rivedere il sistema di calcolo contributivo previsto dalla Legge Monti/ Fornero. In caso contrario tra pochi decenni i giovani di oggi dovranno fare i conti con pensioni di poche centinaia di euro”, ha concluso.

Per Daniela Barbaresi, segretaria generale Cgil Marche, come riportato da Il Corriere Adriatico:” È importante poi che si sia avviata anche la discussione sulle pensioni di garanzia per i giovani e per i lavoratori discontinui, su come favorire una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro, sulla rivalutazione delle pensioni in essere e sul riconoscimento ai fini previdenziali il lavoro di cura, causa principale della differenza di importi pensionistici tra uomini e donne”.

Pensioni, quattordicesima: Le ultime novità

La legge di bilancio 2017 ha esteso il diritto alla somma aggiuntiva, la cosiddetta “quattordicesima” nella misura prevista fino al 2016, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Inoltre è stato incrementato l’importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del FPLD.

La quattordicesima spetta ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per l’anno 2016 il reddito massimo è di 13.049,14 euro. Emidio Celani, segretario generale Spi Cgil Marche, come riportato da Il Corriere Adriatico”, ha osservato: “Dopo anni di politiche discriminatorie che hanno tolto risorse ai pensionati, e le tante mobilitazioni, con il verbale sottoscritto a settembre scorso da governo e sindacati, si è ottenuto l’estensione e l’aumento della quattordicesima per le pensioni contributive con redditi bassi e l’innalzamento dell’esenzione delle tasse nazionali e locali”.

Pensioni anticipate, Ape. Le ultime novità.

Nonostante la data del 1° maggio si avvicini, la pubblicazione dei decreti d’attuazione dell’Ape e della misura per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci non sembra prossima. Il successivo iter burocratico che prevede il passaggio alla Consiglio di Stato e della Corte dei Conti potrebbe non consentire l’entrata in vigore nei termini stabiliti dalla legge di bilancio 2017.