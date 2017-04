Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco il taglio di capelli indicato per ogni tipo di donna

Tagli di capelli primavera/estate 2017: ad ogni donna il suo taglio di capelli. Siamo ormai nel vivo delle tendenze della primavera 2017 ed è tempo di rinascita dai grigiori dell’inverno: il tutto parte dal cambio del proprio taglio di capelli. Per una donna più elegante, il taglio di capelli consigliato è medio corto mentre per le più donne più attuali e modaiole, si suggerisce un taglio di capelli corto destrutturato sul perimetro per poter poi conferire il giusto movimento. Un taglio di capelli destrutturato è anche sinonimo di grande versatilità e dà la possibilità ad ogni donna di poter creare look nuovi.

Colorazione capelli primavera/estate 2017: ecco tutte le nuance da sfoggiare.

Per quanto riguarda le colorazioni questa stagione ci permette di giocare con le sue sfumature. Si passa dal rosa antico al castano ramato con un unico diktat: i colori devono essere brillanti! Anche il biondo subisce un’evoluzione rispetto a ciò che si è visto nelle stagioni precedenti: biondi “movimentati”, ricchi di sfumature pastello e satinati.