Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco tutti i tagli di capelli corti, dal pixie cut al long pixie

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il pixie cut è protagonista. Nella ultime tendenze primavera/estate 2017 il ​pixie cut è senza dubbio tra i tagli di capelli più cool dell’estate 2017. Insieme al bowl cut, o taglio a scodella, è una delle tendenze più alla moda in fatto di tagli di capelli corti 2017. Il pixie cut risulta essere un taglio di capelli ideale per chi ha un viso tondo; sfilato e con un ciuffo laterale e asimmetrico sarà una scelta ottimale. I tagli di capelli corti sono sempre tra i preferiti dalle donne, e anche in quest’estate 2017, la regola sarà questa. Protagonista tra i tagli di capelli primavera/estate 2017 è il long pixie: un caschetto cortissimo che punta tutto su un’importante asimmetria tra la parte posteriore – decisamente più corta – e quella anteriore, che vedrà invece un ciuffo o una frangia piuttosto lunga, piena o sfilata.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il long pixie.

Il long pixie è indicato soprattutto per chi ha un viso tondo, spigoloso o allungato. In tutti questi casi infatti, l’asimmetria e la scalatura possono aiutare a ristabilire le proporzioni e dare maggiore armonia al volto. Perfetti poi i ciuffi laterali importanti per nascondere difetti e imperfezioni, valorizzando invece altri punti forti del viso.

