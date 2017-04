Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: una Gemma Galgani come non si è mai vista

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma Galgani alla ribalta. Protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne è Gemma che negli ultimi mesi, a quanto riportato dalle ultime news e anticipazioni, sembra a dir poco “impazzita” diventando decisamente più disinibita e mette alle corde i cavalieri che la corteggiano, fino a provocare reazioni sdegnate. Senza contare che sembra non ne voglia sapere di ascoltare i suggerimenti di Tina Cipollari. Sarà solo stanca o decisamente agguerrita a una sua rivalsa contro il genere maschile e contro i continui attacchi da parte di Tina e Gianni? La dama torinese in ogni modo procede per la sua strada senza badare a nessuno. In pratica Gemma Galgani ha rivelato di volere conquistare nuovamente il cavaliere Marco Firpo, sua vecchia fiamma.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma alla conquista di Marco.

Ovviamente, da quel momento in poi si è scatenata una vera e propria bufera in studio perchè Tina ha accusato la dama di business. Però, dal canto suo, Gemma Galgani ha sempre rigettato convintamente le accuse al mittente, asserendo che nonostante le sue avances siano state rifiutate educatamente da Marco non mollerà perchè sicura di essere corrisposta. E in queste ultime due puntate andate in onda ha dimostrato un po’ a tutti di perseguire il suo obiettivo: fare colpo sull’uomo dalla folta chioma bionda. Riuscirà nel suo intento?