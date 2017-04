Amici 2017: Morgan lascia lo studio. La puntata del quarto serale di Amici sarà ancora costellata da polemiche e litigi. Morgan verrà ancora fischiato dal pubblico e, quando viene mostrato il filmato della discussione con Mike Bird, che ancora una volta non accetta le assegnazioni del suo coach, Morgan decide di abbandonare lo studio. Così Maria De Filippi si siede al posto di Morgan e diventa un coach provvisorio. Ma il pubblico, vedendo Emma Marrone in studio, entrata per prendere parte al gioco del “chi inizierà”, fermatasi poi per tutta la puntata seduta accanto a Maria, inizia a urlare il suo nome per chiederle di tornare a seguire i bianchi.

Amici 2017: Emma co-coach dei bianchi? Ci penserà.

La cantante salentina placa subito il pubblico e, prima risponde con un secco “no” alle richieste dei fan, Morgan fa rientro in studio e ci ripensa. Morgan, infatti, alla quarta manche della gara rientra in studio e visto il grande affetto del pubblico per Emma le chiede di diventare suo co-coach. La cantante non dà una risposta definitiva, ma promette: “Ci penserò”.