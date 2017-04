Amici 2017: Nicolas Burioni in arte lo Strego in un’intervista post eliminazione contro il suo ex-coach Morgan

Amici 2017: Nicolas Burioni in arte lo Strego in un’intervista post eliminazione. Nicolas Burioni, in arte Lo Strego, è stato uno dei partecipanti del talent show di Amici eliminato nella seconda puntata del serale. Dopo la sua eliminazione shock , il cantante sammarinese si sta togliendo diversi sassolini dalla scarpa sui social e nelle interviste. Dopo aver pubblicato un post su Instagram dove si chiedeva se non fosse stato meglio far parte della squadra blu, ecco che Lo Strego torna all’attacco contro il suo coach in un’intervista per Tgcom. Il rapporto tra Nicolas e Morgan non è stato affatto idilliaco, tanto che il coach non sembrava affatto convinto del cantante. Nicolas, tra i motivi che a suo dire l’hanno spinto all’eliminazione repentina, annovera: Una serie di fattori tra i quali, un rapporto conflittuale con i coach e la mia pessima abilità nel gestire la tensione.

Amici 2017: Lo strego contro il suo coach Morgan.

Ecco quanto dichiara l’ex componete della squadra bianca del talent di Amici 2017: “La mancanza di sintonia con Morgan è stata forse il motivo principale della mia uscita. Il problema è stato principalmente di vedute e purtroppo ho notato un maggiore interesse nel “plasmare” da zero, rispetto al “coltivare” un percorso artistico già definito. Sono mancati i momenti di confronto soprattutto per quanto riguarda la parte musicale. E quando l’intervistatore gli fa notare che Morgan si sia scusato a fine puntata, dicendogli di non essere stato in grado di capirlo, sebbene alcuni suoi fan non abbiano definito sincere quelle scuse, lui risponde: “Per capire le persone è necessario spostare l’attenzione da se stessi”.