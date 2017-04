Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news all’11 aprile 2017: le dichiarazioni di Berretta sul sovraffollamento e sui suicidi nelle carceri. Sono tanti i problemi in cui versano le carceri italiane, e per chiedere condizioni di vita più umane il Partito Radicale ha organizzato una marcia per l’amnistia e l’indulto che si terrà domenica prossima, durante il giorno di Pasqua. Il deputato del PD Giuseppe Berretta ha rilasciato un’intervista a Radio Radicale e ha parlato della situazione delle carceri italiane. Uno dei maggiori problemi degli istituti di pena è il sovraffollamento: in molti casi, il numero dei detenuti è maggiore del numero dei posti disponibili. Berretta spiega che “Siamo passati da una situazione di sovraffollamento che è stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ad una condizione nella quale ci sono casi di sovraffollamento ma la situazione è media”. Il numero dei detenuti negli scorsi anni, infatti, è diminuito, ma nell’ultimo anno si registra un nuovo aumento: “Registriamo negli ultimi mesi un aumento poiché gli effetti di alcune riforme e di alcune sentenze della Corte Costituzionale sul tema della detenzione connessa all’uso e alla vendita di sostanze stupefacenti stanno venendo meno, quindi il rischio è che si generi nuovamente una situazione di crisi. Per questo il Ministro Orlando sta studiando una serie di misure atte a evitare che si ripiombi in una crisi”.

Un gravissimo problema è il numero dei suicidi nelle carceri, che appare in aumento: già in questi pochi mesi del 2017 i casi di detenuti che si sono tolti la vita sono tantissimi. Berretta ha sottolineato che, nonostante la vita nelle carceri sia diventata leggermente più umana, manca tutta la parte dedicata al reinserimento del detenuto attraverso il lavoro, attraverso una serie di attività ed attraverso le relazioni con la propria famiglia, con i propri affetti.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news all’11 aprile 2017: la visita di Vincenzo De Luca a Poggioreale.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nei giorni scorsi è stato in visita alla Casa Circondariale di Poggioreale a Napoli. De Luca ha incontrato quanti lavorano all’interno delle carceri (agenti, educatori, operatori sanitari e volontari della struttura) ed i detenuti. Ed è proprio con coloro che scontano la pena che il governatore si è maggiormente intrattenuto, e li ha esortati a persistere nel loro percorso di riabilitazione: i detenuti, infatti, possono svolgere attività di falegnameria, fabbro e nei laboratori di pittura e ceramica. De Luca ha incontrato anche i familiari dei detenuti, e sono state distribuite le uova di Pasqua ai bambini. Queste le parole dell’ex sindaco di Salerno: “Siamo qui per portare un messaggio di vicinanza e di sostegno ai detenuti, alle famiglie e soprattutto ai bambini. Una delle cose più importanti è recuperare i figli dei detenuti, spezzare la catena della vendetta con l’accoglienza e la solidarietà. A loro occorre trasmettere valori”.