Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 11 aprile 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 11 aprile 2017: cucina. Caterina Balivo torna su Rai 2 con un’altra puntata di Detto Fatto ricca di tutorial interessanti. La bella conduttrice per la puntata di oggi, martedì 11 aprile 2017, ha optato per un look black and white con mini gonna in deni, blusa e giacca lunga, che le scivola morbida lungo il corpo. Caterina presenta il primo tutorial, che è di cucina: Beniamino Baleotti propone delle ottime lasagne dal nome “dalle Alpi all’Etna”. La scelta del nome è dovuto agli ingredienti usati, che sono tipici delle Alpi, del Centro e del Sud Italia! Beniamino, inoltre, ci ha mostrato come preparare i fogli di lasagna in casa.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 11 aprile 2017: moda.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di moda. Pinuccia Botondi e Priscilla Prado danno dei consigli a due ospiti che devono partecipare ad un matrimonio in campagna. Le proposte sono molto chic: abiti che scivolano lungo il corpo, tessuti morbidi, splendide fantasia. Non c’è che l’imbarazzo della scelta!