Isola dei famosi 2017: chi sarà il vincitore dell'Isola dei Famosi 2017?

Isola dei famosi 2017: Raz Degan tanto discusso e tanto amato. Mercoledì 12 Aprile 2017 assisteremo alla finale di questa tanto discussa edizione dell’ Isola dei Famosi 2017. I naufraghi sono già in viaggio per Milano e hanno salutato l’Honduras, terra che li ha accolti, stupiti e messi anche in difficoltà. Amato e criticato dal pubblico, contestato dai suoi compagni naufraghi, infortunato e isolato: Raz Degan è stato uno dei protagonisti assoluti dell’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi. L’ex modello israeliano è sempre più lanciato verso la vittoria. Lo confermano i quotisti Snai che lo danno come favorito assoluto, a bassa quota, 1,25.

Isola dei Famosi 2017: ecco i pronostici di chi sarà il vincitore.

A distanza, riferisce Agipronews, la seconda scelta è Eva Grimaldi: la vittoria dell’attrice veneta vale 4 volte la posta. A 8,00 la cantante neomelodica Nancy Coppola, mentre è quasi raddoppiata la quota per la vittoria di Malena, passata in pochi giorni da 7,00 a 13,00. Chiude la lavagna il modello Simone Susinna, a 16,00. Nel momenti di lasciare l’Isola dei Famosi 2017 Raz Degan ha voluto salutare quella terra che l ha messo a dura prova seminando su di essa il chilo di riso che aveva messo da parte per voler offrire una cena ai suoi ex compagni di avventura. Alla fine ha preferito restituire il riso alla madre terra.